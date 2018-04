Fare Rap a 16 anni è possibile: esce il nuovo disco di Poison "Get Out"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Prendete un'etichetta discografica indipendente ed autogestita come l'associazione culturale musicale Cockroach International Production, un beat maker e un giovane ragazzo di 16 anni proveniente dalla bassa mantovana. Esce così "Get Out", primo EP del talentuoso MC's Poison: 18 minuti, di puro godimento Hip Hop, fra Rap old school e continui richiami ad artisti italiani come Kaos One, Mezzosangue, Danno e molti altri ancora.



Riccardo, sembra avere le idee chiare sulla scena Hip Hop attualmente operativa nel Bel Paese: "Penso che di hip hop, a parte qualche artista, sia rimasto ben poco. Ripongo tutte le mie speranze nell’hip hop underground perchè quello non morirà mai. Cosa posso dire di questi nuovi “artisti”? Ormai fanno a gara a chi è più trash risultando sempre più ridicoli. L’unica cosa positiva è che in quest’ultimo periodo ho visto alcune vecchie leve del rap rivoltarsi contro ‘sta roba. Spero possa servire a qualcosa e che la gente apra gli occhi."



E ancora quando gli viene chiesto com'è stato cominciare a questa giovane età, Poison risponde: "Non è stato semplicissimo. Mi è capitato spesso di venire giudicato “immaturo” ancora prima di poter dimostrare il contrario. Certamente, in un ambiente come quello hip hop, vissuto da persone di un certo spessore, è normale vedere un ragazzino e pensare: “Cosa vuoi che abbia da dire un sedicenne?”. Ma per me è un po’ una sfida, far vedere che ci sono ragazzini che sanno il fatto loro e spingono roba seria." Get Out di Poison è ascoltabile e scaricabile in tutti i digital store sparsi per il web e sullo store online di Cockroach International Production.