Brescia: Gay Pride

Sabato 15 giugno, a partire dalle 15 in piazza Vittoria a Brescia, il Gay Pride colorerà le vie del centro storico, con musiche, balli e un lungo corteo di festa.



Scrivono gli organizzatori: "Ci sentiamo uniti/e e determinati/e nel prendere posizione contro ogni forma di discriminazione perpetrata in nome dell’orientamento sessuale, religioso, etnico e di genere, dedicando il nostro impegno alla realizzazione di una società in cui il valore dell’autodeterminazione trovi la sua piena espressione."