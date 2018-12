Treviso Bresciano: mercatini di Natale

Lungo le vie dell'antico borgo Mercatini di Natale (Gastronomia e artigianato locale) e Antichi Mestieri.



Magici laboratori gratuiti per bambini nel caldo e accogliente mondo del GIOCAELFO!

Presso il teatro comunale, dalle ore 15 alle ore 18, sarete accolti da magici elfi che vi mostreranno il loro laboratorio per creare uno splendido Natale!

Alle ore 15 si apriranno le iscrizioni! Alle 15.30 potrete assistere al meraviglioso spettacolo dei piccoli aiutanti di Babbo Natale! Dalle 16 alle 18 sarete i protagonisti delle sfavillanti attività previste: Truccabimbi, DecorArte, Elfosketch…e molto altro!

Dalle Ore 17.30 Baby dance per tutti!

Prenotate subito il posto per il vostro bimbo -> 328/1707787 - 333/1862843



Lungo il percorso potrete trovare:

Liber-a soffitta! Porta i tuoi vecchi libri e scambiali con noi.

Punti ristoro! The caldo, Vin Brulè e gustose frittelle.

Il presepio! Presso la Fontana "Facchetti"



Ore 15.00 Festa dei nonni! Presso la scuola primaria festeggiamo insieme tutti i Nonni e ...non solo!



Ore 17.00 Castagnata presso la Fontana in via "Facchetti".



Ore 19.30 Cena con degustazione di prodotti tipici presso i locali convenzionati (€25,00 adulti - €10,00 bambini - Bevande escluse.



Ristorante "Belvedere":

Minestrina, spiedo con polenta e contorno, dolce, caffè.

Prenotazione obbligatoria entro il 13 dicembre ai seguenti recapiti: 0365/823376 - 335/1245284



Ristorante Pizzeria "Vittoria":

Trippa, puntine in umido con polenta, torta di zucca e amaretti (Anche da asporto).

Richiesta prenotazione entro il 11 dicembre ai seguenti recapiti: 0365/1871111 - 335/452039



Trattoria "Lamarta":

Antipasto della casa con salumi e sfiziosità del giorno, casoncelli con burro e salvia, tagliatelle verdi al basilico, dolci della casa, caffè.

É gradita la prenotazione al seguente recapito: 0365/83390

www.lamarta.info - FB: Lamarta Treviso https://goo.gl/sMP5Q2)



Ore 19.30 Cena presso l'Oratorio

Menú: Polenta tiragna, cotechino nostrano, contorno, dolci fatti in casa, acqua, vino e caffè (€ 13,00 in loco) (€ 8,00 da asporto - ritiro dalle ore 18.30)

Per info e prenotazioni entro il 12 dicembre contattare: 320/4914919 - 328/6936328



Prenotate subito il Vostro posto a TREVISO BRESCIANO per questa magica giornata!