Travagliato: Mercatini e villaggio di Babbo Natale

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, in Piazza Libertà saranno esposti i mercatini di Natale in cui ci saranno il Villaggio di Babbo Natale, animazione, laboratori creativi gratuiti per bambini, bancarelle di dolci, inoltre nel pomeriggio del 22 dicembre l'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'ASD AV Sporting Team organizza "La Quarta Camminata dei Babbi Natale".

Venerdì 21 dicembre Nedal a Santa Maria, racconti, poesie e canzoni dialettali per riscoprire le nostre tradizioni in collaborazione con la Pro Loco, l'Associazione Mosaico ed il Gruppo Alpini; "Esperienze del Natale in Trincea durante la Guerra del 1915/1918" con la partecipazione del Coro "Zefiro" diretto dal maestro Luca Campanale;

Sabato 22 dicembre ore 14.00 in Piazza Libertà estrazione del concorso a premi "Travagliato Magico Natale" in collaborazione con i commercianti e presso il teatro comunale ore 21.00 "Coro Gospel".