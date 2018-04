Rovato, Castello Quistini: "Simbolo e giardino"

Simbolo e giardino: esplorazioni ed esperienze dal giardino storico a Burle Marx

Sabato 5 Maggio, Castello Quistini (Rovato, Bs)



Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.



Il seminario è organizzato dall’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia ed è ospitato all’interno di Garden Festival a Castello Quistini. Il titolo del seminario è “Simbolo e giardino: esplorazioni ed esperienze dal giardino storico a Burle Marx” e svilupperà il tema del giardino partendo dal presupposto che storicamente è un'architettura connotata da un uso simbolico delle forme, oltre ad essere spesso simbolo essa stessa.



La sequenza degli interventi – che alterna una fase di casi-studio ad una prima parte dedicata all'approfondimento teorico - declinerà in tema secondo un excursus diacronico, spaziando tra il giardino storico e quello contemporaneo, al fine di approfondire uno degli aspetti meno conosciuti dell’arte dei giardini, e fino ad ora poco indagato. La letteratura specifica sul binomio giardino-simbolo annovera infatti un numero ristretto di approfondimenti, legati principalmente al giardino esoterico e alle matrici culturali del giardino orientale.



L’incontro si propone di dare una diversa chiave di lettura del giardino che va oltre gli aspetti meramente architettonici, estetici o botanici, per esplorare la componente simbolica, metafisica, da esso custodita, che è alla base della sua stessa progettazione; in quest'ottica si vuole sottolineare l’importanza di un tema come la conservazione del giardino, ai fini di poter tramandare nel tempo i simboli e la filosofia che ne hanno giustificato e segnato la creazione.



Con questo seminario si rinnova l'appuntamento che da ormai quattro anni vede gli ordini professionali di Dottori Agronomi e Forestali e di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia concertare, a cadenza annuale, un evento di approfondimento culturale e tecnico dalla forte valenza interdisciplinare. Il seminario è indirizzato non solo a specialisti del giardino ma a tutti quei professionisti che desiderano comprenderne il vero significato e capire perché un tale mestiere, come l'architettura del giardino, sia potuta entrare, a pieno titolo, nei secoli, a far parte del grande mondo delle arti.





Programma

Sabato 5 Maggio, salone del camino, Castello Quistini (Rovato, Bs)



8,45 REGISTRAZIONE



9,00 SALUTI E INTRODUZIONE



Tiziano Belotti Sindaco di Rovato

Roberta Orio Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia

Simone Montani Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia, Commissione Sistemi Verdi

9,15 PRIMA PARTE:“ESPLORAZIONI” moderatore: Eraldo Antonini



Eraldo Antonini Dottore agronomo, Modena “Dal microcosmo al macrocosmo: simboli e simbologia nella storia del giardino”

Claudia M. Bucelli Architetto, NY University, Firenze, Socio AIAPP “Il giardino, ideologia e simbolo. Percorsi di estetica e parafrasi del potere”

Bianca Maria Rinaldi Architetto, Politecnico di Torino “La simbologia nei giardini d’oriente”

Franco Panzini Architetto, IUAV, Venezia, Socio AIAPP “Roberto Burle Marx paesaggista. La natura come simbolo di modernità”

11,00 COFFEE BREAK



11,10 SECONDA PARTE:“ESPERIENZE” moderatore: Marco Cillis, architetto



Silvana Ghigino Architetto, socio AIAPP, Genova “Il Parco nascosto; lettura in chiave esoterico-massonica del parco di Villa Durazzo Pallavicini a Genova”

Tommaso Chiarini Dottore agronomo, Mantova Ambiente “I giardini dei Gonzaga: studio storico, rilievo ed analisi per il recupero ed il restauro”

Proiezione video: “Il giardino ritrovato: Un percorso tra i paradisi dei Gonzaga” Regista: Mario Piavoli



Luciano Cecchetti Perito agrario, curatore dei Giardini Vaticani e delle Ville Pontificie “I Giardini Vaticani, luoghi in cui esercitare il custodire”

Andrea Davoli e Sara Lucchetti Dottori in architettura Università di Parma

“La delizia come simbolo per la città. Piano Paesaggistico per il Parco Ducale di Sassuolo”

13,00 DIBATTITO E CONCLUSIONI



Pieghevole del convegno (programma, relatori e informazioni iscrizione)

Download fotografie seminario



Andrea Mazza | Garden Festival

www.garden-festival.it

info@garden-festival.it

+39 3391351913