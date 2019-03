Dopo lo straordinario successo dell’edizione autunnale che ha registrato le circa 14.000 presenze, torna a Salò la rassegna dedicata al florovivaismo. Salò Garda Flowers Spring edition alza il sipario. Dal 26 al 28 aprile 2019 sul lungolago Zanardelli e piazza Vittoria di Salò, fiori, piante, colori e profumi torneranno a essere protagonisti di un evento che inaugura la primavera. Dedicata alla passione per il giardino e alla celebrazione della natura, Salò Garda Flowers impreziosisce la spettacolare veduta del lungolago di uno dei borghi più suggestivi e raffinati del nord Italia, recentemente riconosciuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra le eccellenze di "100 Mete d'Italia".

Attraverso le accurate esposizioni florovivaistiche, le eleganti architetture della passeggiata di Salò saranno messe in nuovo dialogo con la distesa del Benaco ai suoi piedi. Un nuovo grado di armonia tutto da scoprire per il visitatore, che potrà accedere liberamente a tutta l’area espositiva. Aziende del settore del verde e del garden provenienti da tutta Italia, accuratamente selezionate dalla direzione della manifestazione, saranno al servizio del pubblico che potrà acquistare i prodotti ma anche chiedere consigli e indicazioni per la cura del proprio angolo verde domestico. Non solo. Salò Garda Flowers ospiterà anche un ricco calendario di eventi collaterali con mostre, conversazioni sul verde e laboratori green per appassionati. Una manifestazione che Nirvana Grisi, Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Salò – ente patrocinatore insieme alla Pro Loco della cittadina – ha fortemente voluto. Un’occasione imperdibile per interpretare in modo nuovo e insolito gli scorci più belli della cittadina di Salò, attraverso la natura. Un singolarissimo evento di bello nel bello. Salò Garda Flowers vede la direzione di Varinia Andreoli in collaborazione con il Comune di Salò e la Pro Loco Città di Salò.

