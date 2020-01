Rovato: Mercatino da Forte dei Marmi

Domenica 2 febbraio, la qualità della Rotonda di Forte dei Marmi sarà protagonista a Rovato, grazie alla presenza di due consorzi: Il Mercatino da Forte dei Marmi, più giovane e glamour e Il Mercato del Forte, rinomato per la sua lunga tradizione.



Dalle 7.00 del mattino, per tutta la giornata, appuntamento in piazza Cavour: cuore pulsante di Rovato, con un’offerta merceologica di altissima qualità, unita alla convenienza dei saldi. Parliamo di pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, capi in pelle e pellicce.