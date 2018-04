Workshop Kokedama, l'arte giapponese delle piante sospese

Domenica 8 Aprile (dalle ore 15,00 alle ore 17,00) a Castello Quistini si terrà un workshop per imparare a realizzare i kokedama, organizzato in collaborazione con www.kokimilano.com Dalla tradizione orientale i kokedama sono i bonsai dei poveri, coloro che non potevano permettersi un vaso e che quindi erano soliti creare una palla ricoperta di muschio entro cui inserire la pianta. Questa forma di giardino è però creata con materiali totalmente naturali ed eco-sostenibili. Le minute dimensioni della sfera faranno rimanere piuttosto piccole le piante mentre all’interno si svilupperà il sistema radicale protetto dalla "pelle" di muschio. Tradizionalmente in Giappone queste composizioni venivano esposte in una nicchia a parete dedicata chiamata Tokonoma, un elemento fondamentale dell’architettura tradizionale Giapponese, legata alla Cerimonia del Tè. MATERIALI (compresi nel costo): Muschio, piantine, terriccio e spago forniti da noi. Qualora non vogliate sporcarvi le mani con la terra sarà necessario portare dei guanti. La quota di iscrizione è di 45,00€ comprensiva di tutto il materiale Orario: dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Info & iscrizioni: http://www.castelloquistini.com/eventi-e-appuntamenti/kokedama-20180408.html