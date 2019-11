Rodengo Saiano: bazar di Natale

Per l'inizio del periodo dell'avvento la scuola Waldorf organizza ogni anno una festa ricca di appuntamenti: spettacoli teatrali, laboratori per grandi e piccoli, mercatini dell'artiginato, incontri coi maestri. Tutto in un clima di grande festa. E' un appuntamento speciale con una bella atmosfera tra canti, tisane e fate di lana cardata.