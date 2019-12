Riva del Garda: mercatino "Di gusto in gusto"

Per festeggiare il Natale a Riva del Garda torna l'appuntamento con "Di gusto in gusto", profumi e sapori tipicamente trentini in un percorso dove si potranno scoprire, degustare ed acquistare le migliori eccellenze del territorio coccolati da una inconfondibile e magica atmosfera natalizia. Un ambiente incantato, che farà sognare all’unisono grandi e piccini, perfetto per celebrare le festività in famiglia... con gusto.