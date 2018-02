Riva del Garda: Doppia esposizione canina

Dopo il successo dello scorso anno, torna al quartiere fieristico di Riva del Garda la Doppia esposizione canina: sabato 24 e domenica 25 febbraio (apertura al pubblico dalle 9 alle 18) saranno 1300 i cani partecipanti, in rappresentanza di 170 razze, ognuno con regolare (e invidiabile) pedigree.

Sabato 24 febbraio toccherà alla Esposizione internazionale di Trento, mentre domenica 25 febbraio gli amici a quattro zampe si sfideranno nel Nazionale di Rovereto.

I padiglioni della fiera di Riva del Garda in questa occasione saranno il teatro perfetto per sfide e concorsi, ma anche un luogo dove accompagnatori e visitatori potranno acquistare accessori e prodotti, da guinzagli a oggetti per il tempo libero.

Inoltre quest’anno l’evento è caratterizzato da un ricco programma di esibizioni: alle 10 Discdog, alle 10.30 Obedience, alle 11 Dogdance, alle 11.30 Ricerca in superficie, alle 12 Agility, alle 13 Discdog, alle 13.30 Dogdance, alle 14 Obedience, alle 14.30 Agility. Per finire, dalle 15 alle 17 sarà il momento del tanto atteso Best in show, ovvero la sfilata dei cani premiati come i belli della giornata. Il tutto animato dal Gruppo Bovari Svizzeri del Trentino-Alto Adige.

L’entrata in fiera ha un costo di sette euro, compreso il parcheggio; per i possessori della tessera Enci il biglietto ha il prezzo ridotto a quattro euro; ingresso gratuito fino a 10 anni d’età.

L’evento è organizzato dal Gruppo Cinofilo Trentino, Delegazione Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) in collaborazione con il Circolo Cinofilo Roveretano.