Rezzato: mercatino Remember Vintage

La nuova edizione della mostra mercato torna il 23 -24 Marzo 2019 nelle gallerie e nelle splendide sale della prestigiosa Villa Fenaroli di Rezzato (Bs) proponendo come sempre il meglio di accessori e abbigliamento vintage, workshop, dèfilee’ di moda, hair styling, spettacoli di musica e ballo, importanti realta’ collaterali in stile con un nuovo programma eventi per un altro tuffo nel passato di alta qualità.



Sabato 23 Marzo in orario continuato dalle 11.00 alle 20.00 e Domenica 24 Marzo in orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Musica dal vivo, workshop teatri di parrucchieri, esibizioni di ballo e tanti altri spettacoli arricchiranno entrambe le giornate con nuove e importanti realtà ed eventi collaterali in tema Vintage.



Una Mostra mercato nelle sale di questa prestigiosa dimora del ‘700 con il meglio di abbigliamento e accessori vintage, modernariato, oggettistica, arredamento d’epoca ,autoproduzioni e remake con piu’di settanta espositori selezionati e provenienti da tutto il territorio Nazionale.

Nuovi spettacoli con il primo Casting per Models for Italy, sfilate e defilee di moda della stilista Patrizia Concari e di Anna Calzature, un angolo hairstyle cura di Heloise Bow Flapper e della “Look Maker” e Vintage Make Up artist Diva Rose , professioniste del mondo e dello stile Vintage, con acconciature e trucco a tema anni ’50 e ’60.

Un raduno e spettacolo di Pin Up curato dalla famosa Heloise Bow Flapper, la cena fashion & Music a buffet del sabato sera con sfilata di moda, Dj set revival, spettacoli dal vivo, interventi di musica classica e moderna e nelle due giornate mostra di auto d’epoca e di auto americane con shooting fotografico nel cortile della villa.



Progetto a cura dell’Associazione Vinile Vintage Brescia