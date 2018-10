Rezzato: Remember vintage

La nuova edizione della mostra mercato torna il 10 - 11 Novembre 2018 nelle gallerie e nelle splendide sale della prestigiosa Villa Fenaroli di Rezzato (Bs) proponendo, come sempre, il meglio di accessori e abbigliamento vintage, workshop e spettacoli musicali per un altro tuffo nel passato di alta qualità.



Villa Fenaroli, splendida villa del ‘700 immersa in un meraviglioso parco alle porte di Brescia, è stata in passato la dimora delle nobili famiglie bresciane Avogadro e Fenaroli. Ora ospita un elegante hotel e centro congressi che ha mantenuto intatta l’antica e maestosa atmosfera. Villa Fenaroli Palace Hotel apre di nuovo le sue stanze a questo evento vintage di alto profilo.



Torna con la XIV edizione, la mostra mercato dedicata a Vintage, modernariato, design, handmade, remake, autoproduzioni e collezionismo d’epoca.

La manifestazione si svolgerà Sabato 10 Novembre in orario continuato dalle 11.00 alle 23.00 e Domenica 11 Novembre in orario continuato dalle 10.00 alle 20.00 e sarà arricchita con nuovi eventi collaterali a tema.



Sono tanti i nuovi spettacoli proposti in questa edizione autunnale. Nella giornata di sabato si terrà una sfilata di moda della stilista Patrizia Concari e a seguire il Fun Party con happy hour e apericena animato da Antico Domingo e DJ Frank. Infine si terranno vari spettacoli dal vivo ed interventi di musica classica e moderna grazie alla violinista ucraina Julia Joy. Domenica mattina nella Sala Teatro Scalabrini dalle ore 10.00 il Fotoclub Valtenesi proietterà una rassegna di audiovisivi dal titolo “CondiVISIONE”, mentre nel pomeriggio si svolgerà lo spettacolo “Essere Protagonisti del primo 900” durante il quale uno staff di fotografi del Gruppo Fotografia Arte Contemporanea, coordinati da Luigi Mazzoleni e Andrea Damiani, eseguirà degli scatti gratuitamente rispettando lo stile artistico dell’epoca corrispondente all’abbigliamento indossato. Le acconciature e il make up infine saranno a cura di Hair Vintage Team, diretto dall’hairstylist Mara Battistella per Cut&Color.

Infine nelle due giornate di manifestazione vi sarà una mostra di auto e di moto d’epoca nel piazzale della villa in collaborazione con 39 Vantini Old Style di Brescia e vari privati collezionisti di motori vintage.







