Rezzato: Remember Vintage

Remember Vintage, la mostra mercato dedicata al vintage e non solo, torna a Villa Fenaroli di Rezzato (BS) il 17 e 18 marzo.



In questa nuova edizione primaverile ci saranno nuovi espositori di abbigliamento, accessori vintage, modernariato, oggettistica, arredamento d’epoca, autoproduzioni e di handmade provenienti da tutto il territorio nazionale.

La mostra mercato si svolgerà sabato 17 marzo dalle 11.00 alle 23.00 e domenica 18 marzo dalle 10.00 alle 20.00 e sarà arricchita da numerosi eventi a tema, tra cui la finale della seconda edizione del contest “Are U Vintage?” durante la quale verrà incoronata la migliore coppia vintage.



Sabato sera infine, dalle 19.30 alle 21.30, non mancherà l'atteso Party di Remember Vintage con apericena, open bar e dj set a soli € 20,00.



Una mostra mercato nelle sale di una prestigiosa dimora del ‘700 con il meglio di abbigliamento e accessori vintage, e non solo, con piu’di settanta espositori provenienti da tutto il territorio nazionale.



L'ingresso al pubblico è di € 6,00 con biglietto valido per una singola giornata e possibilità di reingresso all'evento nella stessa giornata.

L’ingresso è gratis invece per i bambini sotto i 12 anni. La manifestazione è aperta anche ai nostri amici a quattro zampe, se tenuti al guinzaglio.