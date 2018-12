"Luci, parole, suoni e colori": a Prevalle i mercatini dell'Avvento

Quarta edizione a Prevalle per “Luci, parole, suoni e colori”, i mercatini dell'Avvento in scena come sempre negli spazi di Palazzo Morani, il palazzo del municipio. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l'Ecomuseo del Botticino, in scena domenica 2 dicembre a partire dalle 14.

Sono attesi almeno una trentina di stand: bancarelle di hobbisti, prodotti tipici del territorio, gli spazi allestiti dai bambini delle scuole prevallesi, raccolte fondi solidali con il Cosp di Mazzano e il Gruppo Fiori Don Tadini.

Gli altri appuntamenti

Per tutto il pomeriggio visite guidate a Palazzo Morani e al Museo della civiltà contadina. Laboratori per bambini, grandi e piccoli. Canti di Natale, accompagnati da dolci, tè caldo e vin brulè. Intorno alle 16 arriveranno Santa Lucia sull'asinello e Babbo Natale, che raccoglieranno le letterine dei bambini.