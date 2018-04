Piancogno: Fiera dei Fiori

E’ tempo di primavera a Piancogno, dove, da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio, è in programma le 27esima edizione della Fiera dei Fiori. Qui il programma completo.

La fiera è dedicata a tutti gli amanti dei fiori, delle piante e del giardinaggio del Nord-est e non solo. Ormai è un appuntamento fisso per tutti i professionisti del settore, dai vivaisti ai floricoltori, dai produttori ai rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto, in circa 70 espositori. Tra gli stand è possibile trovare bulbi di specie rare, sementi, attrezzature di ultima generazione per giardini e parchi, arredamento e decorazioni da esterni e molto altro ancora.

Da anni, la fiera attira visitatori, fioristi, rivenditori agricoli e vivaisti dalla provincia di Brescia, ma anche da Bergamo, Cremona, Mantova, Verona e tutto il Nord-est, contando anche numerosi turisti dal'estero, specialmente da Croazia e Slovenia, per un totale di circa 50.000 presenze.