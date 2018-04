Torna l’11, 12 e 13 maggio a Padenghe sul Garda (BS) PADENGHE VERDE, l’Expo gardesana dedicata alle architetture del verde e del florovivaismo che trasforma ogni anno il piccolo paese del Lago di Garda in un grande e colorato giardino. Giunta alla dodicesima edizione, con un afflusso di circa 8000 visitatori lo scorso anno. è diventata un punto di riferimento per gli esperti del settore, come giardinieri, florovivaisti, designer e architetti ma è anche meta di curiosi e appassionati di giardinaggio.



La manifestazione permetterà di ammirare fiori, piante e alberi attraverso espositori, eventi, mostre e laboratori dedicati al mondo del “verde”, il tutto accompagnato da spettacoli e stand gastronomici. Padenghe Verde è promossa dal Comune di Padenghe sul Garda in collaborazione con Pro Loco e patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia e Unione dei Comuni della Valtenesi. Il sindaco, Patrizia Avanzini, particolarmente legata alla rassegna, dichiara: “Padenghe Verde è ormai un appuntamento fisso della primavera gardesana e un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e tutti gli amanti del verde. Vista l’importanza raggiunta dalla manifestazione è un’occasione importante per le imprese e per tutte le attività locali che hanno modo di incrementare i propri rapporti commerciali e i propri contatti. Non dimentichiamo inoltre quanto sia esteticamente meravigliosa da vedere! Aspettiamo tutti i visitatori con entusiasmo”.



L’apertura di Padenghe Verde è fissata per venerdì 11 maggio alle ore 14.00 presso il Palazzo Comunale con una mostra fotografica a cura del Fotoclub Valtenesi mentre l’inaugurazione ufficiale sarà sabato 12 maggio alle ore 11.00. www.padengheverde.it