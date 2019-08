Bienno: Mostra Mercato

Dal 24 agosto al 1° settembre è in programma la Mostra Mercato di Bienno, che ogni anno accoglie centinaia di espositori scelti tra i migliori artisti e artigiani a livello internazionale, con decine di spettacoli posizionati lungo il percorso per i 9 giorni della manifestazione e i tanti punti ristoro per degustare le prelibatezze della cucina camuna.