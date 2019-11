Montichiari: Nautica dei Laghi

Nautica Laghi è la sezione espositiva proposta nell’ambito di TurismoNatura in un contesto unico per gli appassionati di imbarcazioni, vela e nautica. La Nautica Laghi si rivolge ai cultori della nautica che hanno con il Lago di Garda e con il Lago d’Iseo un legame speciale. Il Centro Fiera di Montichiari in provincia di Brescia, infatti, sorge al crocevia di un territorio unico, fatto di eccellenze produttive ma anche di una vocazione turistica che ha nel Lago di Garda un polo di attrazione unico in Europa. In fiera sarà possibile valutare da vicino proposte legate al mondo della nautica.