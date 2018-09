Montichiari: Motor city al festival dei motori

il 29 e 30 settembre torna il Motor City con la sua 6^ edizione. L'appuntamento custom in provincia di Brescia; per il sesto anno consecutivo 2 padiglioni all'interno del "contenitore" rappresentato dal festival dei motori che il Centro Fiere del Garda organizza da 20 anni.



Nonostante MotorCity ospiti una delle tappe del Campionato Italiano Customizzatori (organizzato in collaborazione con Bikers Life) , l'intento degli organizzatori è quello di rappresentare un punto d'incontro per una due giorni in cui amici ed appassionati del mondo americano e custom in generale, possano ritrovarsi, vedere qualche bel "mezzo" a 2 e 4 ruote, partecipare a spettacoli che si alternano sul palco e perché no bere una buona birra fresca davanti ad una grigliata o salamina.



Di fiere di settore ce ne sono tante ormai che è difficile essere più bravi di altri, ma la forza della Fiera di Montichiari è che riesce a racchiudere più "spettacoli" in un unico contenitore e con un unico biglietto d'ingresso!