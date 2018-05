Montichiari: Mostra Mercato e Scambio

Sabato 12 e domenica 13 maggio, ritorna al Centro Fiera di Montichiari l’appuntamento con la Mostra Mercato e Scambio, l’evento dedicato ad auto, moto, accessori e ricambi d’epoca che richiama un numeroso pubblico di simpatizzanti, cultori e appassionati di motori e non. Si tratta del secondo dei tre appuntamenti con la Mostra Mercato e Scambio proposti nell’arco del 2018 dal Centro Fiera di Montichiari, a conferma del successo di una formula che può contare sulla fiducia e sull’apprezzamento del pubblico.

Nel fine settimana di apertura, i visitatori avranno la possibilità di visionare un assortimento ancora più ricco e variegato di tutto quanto ruota attorno ad auto e moto e tanto altro ancora. Come da tradizione, ci sarà la possibilità di valutare da vicino un ampio campionario di ricambi, pezzi unici e materiali d’epoca in grado, come da tradizione, di soddisfare ogni esigenza, anche quelle degli appassionati di oggettistica e di collezionismo.

L’appuntamento di maggio con la Mostra Mercato e Scambio è l’occasione ideale per quanti sono alla ricerca di ricambi e accessori per i propri veicoli, ma anche per i cultori dei motori che intendono apprezzare da vicino l’articolata gamma di proposte in fiera, toccando con mano pezzi unici e veicoli d’epoca.

L’appuntamento con la Mostra Mercato e Scambio è sabato 12 e domenica 13 maggio, al Centro Fiera di Montichiari. Orari di apertura: dalle 9 alle 18.