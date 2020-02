Montichiari: Golositalia

Conto alla rovescia per la nona edizione di Golositalia, la manifestazione firmata da Italian Exhibition Group che da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio, al Centro Fiera del Garda di Montichiari sarà vetrina delle novità del settore e occasione di incontro e sviluppo per l’intera filiera dell’enogastronomia, un appuntamento gettonatissimo dagli appassionati di food e al contempo la piattaforma di business di riferimento per l’ho.re.ca. del nord- ovest.