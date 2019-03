Montichiari: Fiera dell’Elettronica

Sabato 9 e domenica 10 marzo, al Centro Fiera di Montichiari, ritorna l’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica, la mostra mercato dedicata agli appassionati di informatica, hi-tech, computer, video, HI-FI e radio d’epoca, componentistica ed attrezzature per il radiantismo. Giunta alla 52a edizione, la fiera offrirà una panoramica completa del settore, con le migliori offerte per il pubblico dei consumatori. Al contempo, come da tradizione, la manifestazione sarà arricchita da un programma di eventi speciali destinati ai radioamatori, ai collezionisti di radio d’epoca e agli esperti del radiantismo.

RADIOMERCATINO DI PORTOBELLO: RADIO D’EPOCA E OGGETTI DA COLLEZIONE

Ad arricchire l’esposizione commerciale, è confermata la presenza del Radiomercatino di Portobello, la mostra scambio dedicata alle radio d’epoca e ai materiali usati e da collezione. La 38a edizione porta in fiera un’esposizione di radio e materiali d'epoca che faranno la gioia di tutti gli appassionati.

HAM RADIO: ALTA SPECIALIZZAZIONE CON I MARCHI MONDIALI DEL SETTORE

Dopo gli ottimi riscontri delle edizioni precedenti, nell’ambito della Fiera dell’Elettronica, è confermata l’AREA HAM RADIO. L’espressione “Ham Radio” è sinonimo di “Amateur Radio” ed identifica il vasto mondo dei radioamatori e appassionati di radiotrasmissioni nell’accezione più ampia del termine. L’AREA HAM RADIO è dedicata proprio a questo particolare settore e vede la partecipazione di una selezione di espositori altamente specializzati del settore radioamatoriale. In mostra, apparati RTX e accessori di ultima generazione, tra cui sono annoverati i principali marchi mondiali del settore.

CONTEST UNIVERSITY ITALY: UNA SFIDA PER RADIOAMATORI DA TUTTO IL MONDO

In occasione dell’edizione primaverile della Fiera dell’Elettronica torna il classico appuntamento con la Contest University Italy che, nella giornata di sabato 9 marzo, porterà in scena l’aspetto agonistico dell’attività dei radioamatori, con un nutrito programma di sessioni tecniche, dimostrazioni ed esercitazioni. L’evento offrirà un’opportunità di confronto e divertimento con la presenza di operatori da tutto il mondo, richiamati al Centro Fiera di Montichiari dal carattere unico dell’evento.