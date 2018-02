La Rassegna completa della filiera agricola che mette al centro il territorio e valorizza le eccellenze della zootecnia italiana

Con una superficie espositiva di circa 40.000 metri quadrati coperti, di cui 6.000 interamente dedicati alle mostre zootecniche, la 90a edizione della FAZI - Fiera Agricola Zootecnica Italiana in programma dal 16 al 18 febbraio 2018 al Centro Fiera di Montichiari si annuncia un evento di assoluto rilievo per il comparto.

Il polo fieristico di Montichiari è al centro del sistema zootecnico nazionale per qualità e volumi prodotti nei vari comparti lattiero caseario, suinicolo, della carne bovina, avicola e di uova. Nei tre giorni di fiera allevatori, agricoltori ed operatori del settore avranno la possibilità di valutare le migliori opportunità con servizi, macchine e attrezzature agricole, attrezzature e prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero e allevamento degli animali.

Oltre ad essersi affermato quale polo espositivo moderno ed efficiente con eventi fieristici di rilevanza nazionale ed internazionale, il Centro Fiera di Montichiari vanta una tradizione secolare nel settore agricolo e zootecnico, considerato che è sede dello storico mercato agricolo e degli animali da reddito.

Alla Fiera Agricola Zootecnica Italiana 2018 si potranno trovare i più importanti marchi italiani ed internazionali di macchine e attrezzature agricole (lavorazione terreno e fienagione), attrezzature e prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero e allevamento degli animali. Senza dimenticare la nuova frontiera delle energie da fonti rinnovabili per ridurre i costi di gestione delle aziende agricole e per offrire nuove opportunità di business in campo energetico.

Numerosi e qualificati gli appuntamenti con la zootecnia, che culmineranno con la Mostra Bovini della Razza Frisona (WINTER SHOW 2018).

Un appuntamento da sempre importante per la zootecnia con il meglio della genealogia dei bovini da latte. Non mancheranno, come da tradizione, gli spazi riservati all’esposizione di equini dedicata al cavallo Haflinger ed al cavallo maremmano. Sono confermate, inoltre, le mostre cunicola ed avicola, con animali ornamentali e di bassa corte.

Innovare per mettere a frutto un patrimonio di tradizioni unico in Europa: è questo uno dei principi guida dell’agricoltura italiana.

Con la 90a edizione della FAZI, dunque, il Centro Fiera di Montichiari propone un’esposizione completa e rivolta a tutti i settori della filiera agricola, riconfermando così la sua storica vocazione all’agricoltura e proponendosi come punto di riferimento privilegiato per il dibattito e la crescita delle imprese del settore primario.

I convegni, workshop e seminari tecnici proposti in fiera si concentreranno sulle nuove sfide che riguardano la sicurezza alimentare, la qualità superiore delle produzioni, ma anche il rispetto dell’ambiente, il benessere animale e del suolo. Il miglioramento costante dei processi produttivi è la strategia più efficace per affrontare l’attuale momento di incertezza e crisi economica. Chi innova e interpreta per tempo le esigenze del mercato ha opportunità in più per rispondere alle richieste dei consumatori.