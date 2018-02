Brescia è il Mercato a Km0

Farina, olio d’oliva, sale, lievito e acqua questi gli ingredienti che daranno vita al laboratorio didattico “Buono come il pane” organizzato dai produttori agricoli di Coldiretti Agrimercato di Brescia che, domenica 4 febbraio, animeranno Piazza Vittoria dando vita al più grande mercato agricolo bresciano.



Questo primo appuntamento rientra nell’ambizioso progetto – giunto alla sua quarta edizione – realizzato in collaborazione con il Comune di Brescia – denominato “Brescia è Campagna Amica” e, come consuetudine viene inaugurato in concomitanza con la celebrazione dei Santi Faustino e Giovita, patrono di Brescia.



“La prima di dieci date importanti – interviene Ettore Prandini Presidente di Coldiretti Brescia - che vedranno protagonisti indiscussi più di trenta produttori agricoli appartenenti alla rete di Campagna Amica, impegnati nella vendita diretta delle eccellenze agroalimentari locali”.



Oltre ai laboratori didattici, già particolarmente apprezzati dai numerosi cittadini fruitori del mercato, la grande novità di quest’anno concentra l’attenzione sui bambini che rappresentano le generazioni future e ai quali è necessario insegnare l’importanza di una sana e corretta alimentazione.



Durante gli appuntamenti, dalle 10.00 alle 15.00 verrà allestito uno spazio dedicato specificatamente ai piccoli che svilupperanno lo stesso tema trattato dal laboratorio didattico ma “a misura di bimbo” con numerose attività manuali, esperienze sensoriali e di gioco.



Protagonisti della festa in piazza saranno gli oltre 30 imprenditori agricoli che racconteranno le tradizioni contadine e faranno conoscere le eccellenze agroalimentari bresciane: formaggi vaccini, caprini e mozzarelle di bufala, olio, vino, marmellate, miele, piante e fiori, frutta e verdura, biscotti, salumi bresciani, riso, lumache e molto altro ancora.



“Nei mercati di Campagna Amica – conclude Elvira lazzari Presidente di Agrimercato Brescia - il consumatore ha la certezza di fare la spesa direttamente dal produttore, che garantisce la genuinità e la filiera dei prodotti del proprio banco. Questo vuol dire anche giusta informazione, vuol dire conoscere i prodotti agricoli che si acquistano perché si conosce chi li produce e si può avere un rapporto semplicemente leale basato sulla fiducia reciproca. Inoltre l’assenza di intermediazioni permette di ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo”.

Elenco appuntamenti in città: