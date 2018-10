Chiari: Mercanti in Villa "Ama edition"

In occasione di AMA ritorna “mercanti in villa” all’interno del parco di villa Mazzotti a Chiari (BS) .

Dal 2012 A.M.A. Festival è l’evento che dà visibilità ad artisti emergenti.



In una giornata di mostre e concerti live, i giovani artisti trovano uno spazio personale e opportunità per il futuro.

La manifestazione vedrà coinvolti numerosi artisti impegnati nella fotografia, nella pittura, nella scultura, nella musica e nell'arte in genere.



Le aree musicali delle band che partecipano al contest, verranno realizzate in appositi punti del parco .

Nella maestosa cornice del parco verranno allestiti gli stand di antiquariato , modernariato , vintage , collezionismo , artigiani , creativi ed operatori del proprio ingegno e molto altro saranno l’attrazione principale per i nostri affezionati visitatori .



Gli stand verranno allestiti lungo i viali del parco. Non mancheranno punti ristoro food&drink. L'ingresso è gratuito.



Informazioni

massimo 3661866429

andrea 335462781

mail info@nonsolovinile.com