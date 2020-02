Lodrino: carnevale delle contrade

Domenica 16 febbraio: 13a edizione del Carnevale delle Contrade. Ore 14 inizio sfilata con le 4 contrade in gara per le vie del paese. Quest'anno i temi proposti sono Biancaneve e i 7 nani, gli aristogatti, il re leone e il giro del mondo in 80 giorni.



Al termine della sfilata, presso il Centro Sportivo, sarà attivo uno stand gastronomico, frittele, zucchero filato e bibite. Per tutti i bambini saranno a disposizione scivoli gonfiabili gratuiti. A seguire proclamazione della contrada vincitrice del Palio