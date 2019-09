Da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre torna Librixia – Fiera del libro di Brescia. Nove giorni ininterrotti di presentazioni e dibattiti con oltre settanta incontri, riflessioni e confronti.

Oltre all’immancabile mercato curato dalle librerie e dalle case editrici bresciane, Piazza Vittoria ospiterà l’area meeting, luogo d’incontro con autori italiani e locali, giornalisti e grandi nomi della cultura, della letteratura e dello spettacolo, con un obiettivo preciso: sostenere la cultura, valorizzando la bellezza della lettura.

Due appuntamenti speciali per l’edizione 2019, dedicati alla figura di Fabrizio De Andrè, a vent’anni dalla sua scomparsa: mercoledì 2 ottobre si ricorderà il grande cantautore con il libro “Anche le parole sono nomadi” e con il concerto live “Creuza de Ma” con Mauro Pagani.

Inoltre, torna anche per il 2019 l’iniziativa “Dona un libro” finalizzata ai lettori di domani: i nostri bambini! I libri raccolti saranno donati alle scuole statali cittadine dell’infanzia e ad altre iniziative solidali per la città. Durante i nove giorni di manifestazione, all’interno dell’area meeting Agrobresciano Arena e nel mercato librario di Piazza Vittoria, saranno presenti appositi contenitori per raccogliere i libri che cittadini e autori vorranno generosamente donare.