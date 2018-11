Degustazioni, animazione e decine bancarelle: sono solo alcune delle iniziative in programma nel comune di Lazise per il Natale 2018, nei giorni 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Vittorio Emanuele e sul Lungolago Marconi.