Isola della Scala: Fiera del Bollito con la Pearà

Inizierà l'8 novembre la 18ª edizione della Fiera del Bollito con la Pearà di Isola della Scala, l’evento che porterà in tavola fino al 25 dello stesso mese la più popolare tra le pietanze veronesi. La manifestazione, in programma nel Palariso di via Bastia, oltre alla ricetta tipica scaligera presentata da tre macellerie, proporrà in menù trenta altri piatti della stagione autunnale, dalle tagliatelle con i fegatini ai tortellini in brodo, dalle trippe ai canederli trentini. Durante la serata inaugurale dell’8 novembre verrà assegnato il premio Gente di Campagna, riconoscimento istituito dal Comune di Isola della Scala e destinato a personalità che hanno promosso la cultura rurale e l’agricoltura della pianura scaligera.

Quest'anno la Fiera ospiterà, inoltre, la prima edizione della rassegna "I mestieri dei sapori: dalla corte ai monti. Racconti di uomini e donne che hanno fatto del gusto il proprio lavoro". Si partirà la prima domenica alle 14 dal tesoro nascosto della Lessinia, il tartufo, con un incontro con gli esperti cercatori delle montagne veronesi a cui seguirà una degustazione.

Sabato 17 alle 21, il giornalista Stefano Cantiero presenterà una serata di assaggi di carni e formaggi tipici scaligeri. La domenica successiva, alle 14.30, un ‘mastro norcino’ illustrerà come si preparano i salumi delle corti contadine, dalla ‘concia’ all’insaccatura. La rassegna si chiuderà “in dolcezza”, sabato 24 novembre alle 21, quando tornerà Stefano Cantiero per un incontro con degustazione di dolci, tra curiosità culinarie e fantasia in cucina.

Altra novità della Fiera sarà un programma musicale con nove concerti dal vivo - dal blues al folk, passando per la musica irlandese - ospitati nella nuova ‘Piazzetta degli artisti’ allestita nella tensostruttura accanto al Palariso, dove troveranno, inoltre, spazio una trentina di stand di idee regalo, prodotti e servizi per la casa e per il tempo libero.