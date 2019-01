Ogni prima domenica del mese è tempo di "Iseo Vintage e non solo...". Il rinnovato street market dedicato al vintage ma anche all'handmade, all'artigianato con idee innovative e particolari. Non mancheranno il modernariato con gli oggetti di design che hanno fatto epoca, articoli da collezione come i dischi in vinile e molto altro. Gli stand saranno allestiti lungo viale Repubblica.