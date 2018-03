Domenica 4 marzo, a partire dalle 10, è in programma a Iseo Vanitas' Market, il mercatino nato come progetto collaterale di Vintage Vanitas - mostra mercato della moda d'epoca di Cremona - che in poco tempo è riuscito a vivere di vita propria consacrandosi come evento a sé, sempre dietro l'attenta regia di Vanitas. Grande attenzione dunque al riciclo e all'autoproduzione nella moda e nel design, filosofia sposata da oltre 40 espositori selezionati provenienti da tutta Italia.