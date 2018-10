Castegnato: Franciacorta in Bianco

Dal 12 al 14 ottobre, a Castegnato torna Franciacorta in Bianco, tre giorni immersi nel meglio dell'arte casearia italiana, degustazioni, corsi e acquisti.



Programma completo

Venerdì 12 Ottobre 2018

- Ore 20,00 INAUGURAZIONE XXIII Edizione con taglio del nastro alla presenza delle Autorità e del complesso bandistico di Castegnato

- Apertura stands al pubblico

- PICCOLA CANTINETTA: Le Bollicine, i Bianchi e i Rossi (1° Pad.)

- Apertura “Eccellenze dei Sapori d’Italia” rappresentazione Show Cooking (1°Pad.)

- Ore 21,00 MALGHE ZONA ALPI “Gli Ambasciatori delle Trevalli”: la produzione del Silter DOP, Nostrano Valtrompia DOP e Bagoss comune strumento per la valorizzazione e promozione della montagna bresciana (interverranno i Prs. Dek Consorzio Silter Dop, Nostrano Valtrompia DOP e referente dei produttori del Presidio Slow Food Bagoss d’Alpeggio). (1° Pad.)

- ISTITUTO MANTEGNA propone “food in bianco” (3°Pad.)

- Ore 21,00 ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) incontro mirato alla valorizzazione del prodotto tipico e del mantenimento delle tradizioni dei luoghi di produzione dei prodotti storico caseari (3° Pad.)

- Ore 21,00 PEGGHY & CICHITO proposte didattiche per bambini scuola infanzia e primaria:

*PANIFICAZIONE: macinatura delle cariossidi con macina in pietra, realizzazione dell’impasto e cottura del pane;

*CICLO DEL FORMAGGIO: produzione di un formaggino (3° Pad.)

- Ore 21,00 OTTANTA GIOCHI DI UNA VOLTA a cura della Cooperativa il Soffione (3° Pad.)

- Ore 21,00 Incontri, Eventi,Convegni TRISMOKA e latte Art (3°Pad.)

- Ore 21,00 SBIRULINA e il cantastorie (3° Pad)

- Ore 21,00 Show Cooking CUOCO DEVIS (3° Pad)

Sabato 13 Ottobre 2018

- Ore 9,30 Istituto Mantegna “Scuola, progetti e internazionalizzazione” (3° Pad.)

- Ore 10,00 Francesco Alessi e l’Arte dell’Intaglio (3° Pad.)

- Ore 10,00 CONSORZIO NOSTRANO VALTROMPIA DOP: proiezione del documento girato a Malga Mesorzo + piccola degustazione (1° Pad.)

- Ore 11.30/17,30/19,00 “Il Sentiero dei Sapori“ degustazioni guidate a cura dell’ONAF (3° Pad.)

- Ore 11,00 Macro Categoria: formaggi ,confettura,miele,abbazie e monasteri a cura di “Lo Speziale” con Luca Bonafini (3° Pad.)

- Ore 11,00/15,00/19,00 Show cooking “Eccellenze dei Sapori d’Italia” (1°Pad)

- Ore 15,00 LE RICETTE DI KIKI e piccoli chef, laboratorio culinario (3° Pad.)

- Ore 15,00 COMUNITA’ MONTANA VALLE TROMPIA + ATTIVARE - VALLI RESILIENTI: dibattito in ordine all’argomento di circular economy “ Letame – Foraggio – Formaggio” segue degustazione (1° Pad.)

- Ore 15,30 XXIII Concorso Nazionale Assaggio formaggi di latte vaccino, ovino e caprino tenuto dall’ONAF (3° Pad.)

- Ore 17,00 Show Cooking CUOCO DEVIS (3° Pad)

- Ore 17.00 Convegno “Latte, quando le fake news fanno male alla salute”, interverranno Paolo Massobrio Critico enogastronomico, Ettore Prandini Presidente Coldiretti Lombardia, Fabio Rolfi Assessore Regionale all’Agricoltura (presso l’Aula Magna)

- Ore 18,00 UN CUORE DI VOCI coro di bambini (3° Pad.)

- Ore 18,00 LE RICETTE DI KIKI Show Cooking (3° Pad.)

- Ore 18,00 ZONA ALPI + SLOW FOOD: I Presidi Slow Food come strumento di sostegno e recupero delle piccole produzioni: l’esperienza bresciana – segue degustazione di Bagoss d’Alpeggio (1° Pad.)

- Ore 18,30 Degustazione polenta Taragna (area esterna)

- Ore 21,00 Spettacolo con Charlie Cinelli (3° Pad.)

Domenica 14 Ottobre 2018

- Ore 9,30 Istituto Mantegna “Scuola, progetti e internazionalizzazione” (3° Pad.)

- Ore 10,00 GINGERELLA LA DOLCE che vita sarebbe senza un dolcetto ogni giorno! Show Cooking (3° Pad.)

- Ore 10,00 ATTIVARE – VALLI RESILIENTI: Experience e turismo eno-gastronomico nelle Valli Trompia e Sabbia (1° Pad.)

- Ore 11,00 “Mangiare, è incorporare un territorio” con SILVANO NEMBER (1°Pad.)

- Ore 11,00 Macro Categoria: formaggi ,vini e liquori monastici a cura di “Lo Speziale” con Luca Bonafini (3° Pad.)

- Ore 11,30 Show cooking “Eccellenze dei Sapori d’Italia” (1°Pad.)

- Ore 11,30 LE RICETTE DI KIKI Show Cooking (3° Pad.)

- Ore 11.30/16,00/17,30 “Il Sentiero dei Sapori“ degustazioni guidate a cura dell’ONAF (3° Pad.)

- Ore 13,00 Premiazione Concorso Nazionale Assaggio formaggi a cura dell’ONAF (3° Pad.)

- Ore 14,00 Trismoka, Artisti del caffè, presenta LATTE ART, decorare i cappuccini con le forme classiche della latte art ed i segreti per un espresso di qualità. (3° Pad.)

- Dalle 15,00 alle 18,00 Animazione con SBIRULINA (3° Pad.)

- Ore 15,00 ZONA ALPI: Degustazione alla ceca tra Bagoss e Nostrano Valtropia Dop (a numero chiuso) (1° Pad.)

- Ore 15,00 Istituto Mantegna “Scuola, progetti e internazionalizzazione” (3° Pad.)

- Ore 16,00 Show cooking “Eccellenze dei Sapori d’Italia” (1°Pad.)

- Ore 16,30 Il latte d’asina nella cosmesi estetica a cura dell’Azienda Agricola l’Asino del lago (3°Pad.)

- Ore 17,00 Trismoka, Artisti del caffè, presenta LATTE ART, decorare i cappuccini con le forme classiche della latte art ed i segreti per un espresso di qualità. (3° Pad.)

- Ore 17,00 ZONA ALPI: Dialogo con il Proff. Michele Corti e presentazione del volume “la Civiltà dei bergamini. Un’eredità misconosciuta. La tribù lombarda dei malghesi tra la montagna e la pianura dal quattordicesimo al ventesimo secolo” + degustazione a numero chiuso di Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche. (1° Pad.)

- Ore 20,00 CHIUSURA con saluti e brindisi (3° Pad.)

Orari di ingresso

Venerdì 12: 20.00 - 23.30

Sabato 13: 09.00 - 23.30

Domenica 14: 09.00 - 20.00

Ingresso

Venerdì € 3,00 (gratuito per i castegnatesi)

Sabato e Domenica € 3,00 (ridotto € 2,00)

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni