Fiera del Vino di Polpenazze, grande festa in Valtènesi per la 70esima edizione

La Fiera del Vino del Garda Classico Doc di Polpenazze del Garda si prepara a tagliare il nastro della 70esima edizione: traguardo particolarmente impegnativo che verrà celebrato con con quattro giorni di grande festa popolare all’insegna dei vini, dei sapori, delle tradizioni della Valtènesi, zona viticola di grande pregio sulla riviera bresciana del lago di Garda.

Nata nel 1947, presieduta dal sindaco del paese Andrea Dal Prete, organizzata dal coordinatore Massimo Corazza con il patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole, la storica Fiera, appuntamento enogastronomico fra più amati del nord-Italia, è stata fissata in via eccezionale dal 31 maggio al 3 giugno, nel ponte della Festa della Repubblica: la coincidenza con l’election day del 26-5 ha infatti reso necessario lo spostamento della manifestazione, che per tradizione si tiene di solito nell’ultimo weekend di maggio.

È la prima novità di un’edizione speciale, legata ad un anniversario particolarmente prestigioso. “Poche le Fiere che possono vantare una storia così lunga ed articolata – dice il coordinatore Massimo Corazza – partita dal Dopoguerra per arrivare fino ad oggi con un successo in costante crescita nel segno della promozione a tutto campo del territorio e delle sue produzioni tipiche”.

L’appuntamento è in programma come sempre nel centro storico medievale di Polpenazze, balcone naturale dal quale si può godere una vista mozzafiato su vigneti ed uliveti della Valtènesi: 30 le cantine che parteciperanno con proprio stand, per un totale di oltre 100 etichette in degustazione. Non mancherà lo spazio riservato all’ormai classico Borgo Bio, dedicato esclusivamente alle ormai sempre più numerose aziende biologiche del comprensorio. Centrale come sempre il concorso enologico nazionale della Doc Riviera del Garda Classico-Valtènesi: sono 86 le etichette iscritte al concorso e presentate da 41 cantine, in lizza per il titolo di Vino Eccellente che verrà attribuito dalle commissioni di degustazione solo alle etichette che raggiungeranno un punteggio di almeno 85/100.

L’ingresso in fiera sarà libero, ma per le degustazioni dei vini presentati dai produttori sarà come sempre necessario munirsi di sacca e bicchiere, che anche quest’anno a causa di nuove normative legate alla sicurezza negli eventi di piazza non potrà più essere di vetro: l’amministrazione di Polpenazze ha quinti optato per un innovativo calice “Bio Based”, ovvero realizzato con una speciale bioplastica ricavata da biomassa vegetale, quindi derivante da fonte rinnovabile. Perfettamente simile ad un classico calice da degustazione, è riutilizzabile o comunque 100% riciclabile, e garantisce riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto ambientale. “L’adozione di questo bicchiere – spiega Corazza – è una scelta importante anche dal punto di vista ambientale: ha comportato un sensibile aumento di spesa per l’organizzazione, ma il costo al pubblico rimarrà come lo scorso anno fissato a 6 euro, cui sarà necessario sommare 1,50 euro per ogni degustazione agli stand. Inoltre all’acquisto di ogni bicchiere i visitatori riceveranno gratuitamente anche uno speciale gadget del Settantesimo: per celebrare degnamente l’anniversario sarà anche disponibile per l’acquisto la t-shirt ufficiale dell’edizione 2019”.

L’altra grande novità riguarda l’ampliamento del parco fiera all’area di via della Parola: qui troveranno spazio gli stand di tre cantine, un’area street food con numerosi truck di produzioni locali e specialità da varie regioni italiane, e la Corte degli Assaggi, che debutta in una nuova location vista lago proponendo come sempre i vini vincitori del concorso enologico in degustazione comparata ed in abbinamento con i formaggi tipici del caseificio di Tremosine Alpe del Garda. Una tensostruttura garantirà un maggior numero di posti al coperto nell’area ristorante dove oltre al classico Spiedo Bresciano troveranno posto da quest’anno anche i tradizionali Casoncelli di Barbariga, e nell’area paninoteca. Momenti di spettacolo, musica dal vivo, mostre e la possibilità di escursioni in mongolfiera (salita e discesa, gratis per i bambini) arricchiranno il cartellone dell’evento, che si chiuderà come sempre con un grande spettacolo pirotecnico.

Gallery