Montichiari: European Truck Festival

Sabato 29 e domenica 30 giugno torna, al Centro Fiera del Garda a Montichiari, l’European Truck Festival, “Eroi su strada”, unico raduno italiano dedicato per intero agli appassionati del tuning e della customizzazione del camion.



Nelle due edizioni precedenti ha visto un numero impressionante di partecipanti: nel 2018 sono stati 220 i veicoli esposti, tra i quali molti provenienti da altri Paesi europei, 40 le aziende espositrici a livello nazionale e un pubblico di oltre 20mila presenze nei di due giorni.

Molte le novità di quest’anno, tra queste va sottolineata il cambio location, una area esterna dedicata agli spettacoli e allo street food e un’area interna coperta per l’esposizione, per gli incontri e per tutte le altre attività. Anche quest’anno sarà presente l’Etf Street Food Fest un vero e proprio evento nell’evento, al quale sarà dedicato un ampio spazio a ridosso del raduno, ricco di pietanze atte a soddisfare tutti i palati.