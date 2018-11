Montichiari: Esotika Pet Show

Fiera Nazionale dedicata a tutte le specie animali: per conoscere da vicino e imparare come prendersi cura dei nostri amici.

Conoscenza e rispetto verso la riscoperta di un legame che lega l’uomo al regno animale e alla passione per la vita in se, passione nel prendersi cura di esseri viventi puntando in alcuni casi alla loro salvaguardia e conservazione: la filosofia della manifestazione mette sempre al primo posto il benessere e la sicurezza, di chi come noi tiene al nostro mondo ed a quello che verrà. Un’esperienza indimenticabile, che porterà agli occhi del visitatore, un mondo in continua evoluzione che ha bisogno di essere aggiornato, curato e saputo vivere.

La manifestazione è volta a diffondere la conoscenza e l’amore per gli animali da compagnia. Esperienza e professionalità messe a disposizione da Associazioni, Allevatori, Veterinari e Fattorie Didattiche, sono il valore aggiunto di una manifestazione capace di coinvolgere tutta la famiglia con dimostrazioni, eventi culturali e divulgativi, percorsi di conoscenza e divertimento. Le attività interattive organizzate presso i padiglioni coinvolgeranno in maniera attiva professionisti del settore, adulti e bambini. La fiera si sviluppa in uno spazio di 10.000 mq. in grado di ospitare oltre 300 espositori e coinvolgere tutti i visitatori in esperienze uniche.