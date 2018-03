Montichiari: Fiera dell’Elettronica

Sabato 10 e domenica 11 marzo, al Centro Fiera di Montichiari, ritorna l’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica, la mostra mercato dedicata agli appassionati di informatica, hi-tech, computer, video, HI-FI e radio d’epoca, componentistica ed attrezzature per il radiantismo. Giunta alla 50a edizione, la fiera offrirà una panoramica completa del settore, con le migliori offerte per il pubblico dei consumatori. Al contempo, come da tradizione, la manifestazione sarà arricchita da un programma di eventi speciali destinati ai radioamatori, ai collezionisti di radio d’epoca e agli esperti del radiantismo.



“Ogni edizione della Fiera dell’Elettronica si conferma un evento particolarmente atteso”, spiega Germano Giancarli, presidente del Centro Fiera. “La manifestazione ha tutti i pregi delle fiere retail che sanno intercettare i gusti del pubblico e offrire un’ampia scelta di cosa oggi propone il mercato. Il valore aggiunto della Fiera dell’Elettronica, inoltre è dato dal programma di eventi ad alto contenuto tecnico che ogni anno richiamano radioamatori da tutta Italia e dall’estero.”