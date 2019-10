Desenzano: Mattoncini in Castello

Torna "Mattoncini in castello" a Desenzano del Garda, la quinta edizione dell’esposizione delle opere realizzate con i mattoncini Lego. L’appuntamento è per sabato 19 (dalle 9 alle 21) e domenica 20 ottobre (dalle 9 alle 19). Ingresso libero.



Nel cortile sarà possibile ammirare le costruzioni più estese all’interno della tensostruttura e ci saranno tavoli dove i bambini potranno mettersi in gioco e creare a loro volta le loro opere.