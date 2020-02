Desenzano: Garda flowers spring edition

Dopo il successo delle tre edizioni gardesane, la manifestazione dedicata al florovivaismo del lago di Garda trova il suo nuovo e incantevole sfondo nella città di Desenzano, non troppo distante dalla sua culla originaria. La rassegna fiorirà nelle piazze fronte lago della cittadina gardesana per una manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale di Desenzano nella persona dell’assessore Francesca Cerini in collaborazione con Varinia Andreoli, professionista del settore e organizzatrice di eventi dedicati al mondo del giardino.

Protagoniste saranno le accurate esposizioni florovivaistiche: aziende del settore del verde e del garden provenienti da tutta Italia saranno al servizio del pubblico che potrà acquistare i prodotti, ma anche chiedere consigli e indicazioni per la cura del proprio angolo verde domestico. Queste saranno accessibili liberamente per tutto il periodo della manifestazione, arricchite da molteplici attività collaterali, quali presentazioni di libri del settore, laboratori green per appassionati, grandi e piccini, e il TEG (Technology Entertainment of Green), una conversazione aperta al pubblico. Insomma, la cittadina di Desenzano vista sotto una luce completamente nuova, un singolarissimo evento di bello nel bello!