Desenzano: Festa del Cioccolato

In occasione delle Festività di Pasqua, l'Amministrazione Comunale ripropone la Festa del Cioccolato con Arti e Mestieri, già organizzata con successo lo scorso Natale.

Con la mostra mercato, che si svolgerà in Piazza Cappelletti da mercoledì 28 marzo a lunedì 2 aprile, dalle 9 alle 22, si vuole promuovere non solo il cioccolato prodotto dai maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, ma anche valorizzare le tradizioni e l'artigianato in tutte le sue espressioni, attraverso la presenza di gabezi degli Antichi Mestieri, presentati in abiti medievali.

A Pasquetta, nella giornata conclusiva di lunedì 2 aprile, alle 11 ci sarà lo spettacolo degli sbandieratori e, alle 16, verrà realizzata una stecca di cioccolato lunga 41 metri, che verrà poi spezzettata e data in omaggio ai visitatori.