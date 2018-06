Darfo: Fashion weekend

Sbarazzando in cittadella by night è un appuntamento fisso, che si ripete in Primavera e in Autunno.

La manifestazione, chiesta e reclamata dagli amanti dei saldi e delle occasioni speciali, si svolge nel centro cittadino di Corna; diverse attività commerciali (tra qui anche espositori esterni) offrono interessanti opportunità di shopping, stand gastronomici,animazione per le vie e grande spazio riservato hai più piccoli con giochi gonfiabili. Grazie alla consolidata collaborazione con il Club Novecento saranno esposte auto e moto d’epoca che riscuotono sempre ammirazione e approvazione.

La moda in centro di domenica Zona pedonale in Corso Zanardelli e Via Manifattura

Apertura straordinaria dei negozi. Sfilata di moda dalle 18 alle 21,00

Creatori di moda all’opera: hair stylist, nail art, bijoux, abbigliamento e accessori.