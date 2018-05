La primavera porta nel calendario delle manifestazioni camune novità ed eventi che ormai sono entrati a far parte della tradizione, come la “Darfo Boario Terme in Fiore”, uno dei punti di riferimento per il settore florovivaistico bresciano e non solo.

L’appuntamento è dal 5 al 6 maggio presso il Parco delle Terme di Boario. Saranno presenti stand di prodotti florovivaistici, artistici e caratteristici, articoli ed accessori vari inerenti al tema fiori e natura, alimenti e cosmetici naturali, iniziative, concorsi, mostre e convegni (qui il programma completo).