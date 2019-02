Darfo Boario Terme in fiore

La suggestiva location del Parco delle Terme di Boario, dallo stile Liberty elegante e raffinato, con le innumerevoli specie arboree rare e particolari, la maestosità delle Dolomiti Camune che svettano dietro alla famosa Cupola e le Fonti di acqua purissima ospiterà, anche nel 2019 Drafo Boario Terme in Fiore.

Il crescente successo, decretato da migliaia di visitatori ogni anno in aumento (oltre 30.000 nelle ultime due edizioni ) e la presenza di espositori provenienti da varie zone d’Italia, confermano come, in Valle Camonica e nel Sebino , la Manifestazione sia l’unica del settore, in grado di coniugare la grande qualità delle proposte, con la bellezza del luogo in cui si svolge.

L’evento fieristico botanico si snoda in percorsi di indubbio impatto estetico , dedicati all’Artigianato, al Design, al Riciclo Creativo, Arredo Giardino e Casa, Laboratori e Giochi per bambini, in sinergia con Concerti , Mostre e Convegni, Concorsi, che si avvalgono di prestigiose collaborazioni di Musicisti, Artisti e Relatori di fama nazionale ed internazionale, nella tematica Natura e Rispetto dell’Ambiente

In quest' incantevole atmosfera, i fiori e le piante del Parco Termale creeranno, con gli allestimenti artistici e multicolori degli espositori contrasti di fascino ed eleganza donando all’evento, quel tono esclusivo e particolare che la rende sempre unica ed originale come unico ed originale è il territorio della Valle Camonica con la sua biodiveristà che l’ha portata ad avere la più alta concentrazione di fiori ed erbe spontanee d’Europa oltre alla particolarità del laghetto di Capo di Lago - Lago Moro – nel Comune di darfo Boario Terme.