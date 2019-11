Cremona: Festa del Torrone

A Cremona torna la Festa del Torrone, l'appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti delle tradizioni: da Sabato 16 a Domenica 24 Novembre, molti saranno gli appuntamenti speciali che esalteranno l'anima golosa di Cremona, con oltre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali.

Tante le novità in fatto di animazione ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le Costruzioni Giganti di Torrone, la Rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d'Oro, che da sempre accompagna la festa.

​Non perdete quindi l'occasione di venire a Cremona dal 16 al 24 Novembre, le sorprese saranno molte, e per scoprire in anteprima basterà seguire la Festa del Torrone su tutti i suoi canali social, in continuo aggiornamento.