Corzano: Festa di San Martino

Domenica 11 novembre, l’Amministrazione comunale di Corzano propone la terza edizione della Festa di San Martino.

Dalle 10,00 alle 21,00 bancarelle, stand gastronomici, trattori e automobili d’epoca, cavalli, motori, spettacoli musicali e creazioni di artisti e artigiani all’opera. Oltre ad esposizioni artistiche come il Paese in miniatura e pezzi d’epoca come il Carro di San Martino.

Alle 12,00 e alle 19,00 nella grande tensostruttura riscaldata si potranno consumare Casoncelli e birra artigianale al gentil rosso, trippa, pizza, salumi nostrani e le proposte enogastronomiche degli Operatori corzanesi.

Alle 16,30 musica e divertimento in piazza con la Banda dell’Ortica che farà rivivere l’atmosfera dei grandi cantautori italiani e milanesi come Buscaglione, Carosone, Gaber e Jannacci. In caso di maltempo la band si esibirà nella tensostruttura.

Alle 18,30 spettacolo pirotecnico.

Alle ore 20,30 nella tensostruttura musica con Swingout Quintet che proporrà cover di M. Bublé, F. Sinatra, D. Modugno e di altri artisti nazionali e internazionali.

Palazzo Maggi sarà aperto al pubblico per ammirare gli affreschi di Lattanzio Gambara.

Presso lo stand dell’Associazione Asilo dei Creativi, comitato organizzativo della sagra comunale, sarà possibile conoscere il Progetto MEANO BORGO DEI CREATIVI e il Progetto Gentil Rosso che ha dato vita alla Farina e alla Birra di Meano, realizzate con il grano gentil rosso.