Chiuduno: Tattoo Weekend

Tatuaggi, musica e divertimento tornano protagonisti a Chiuduno. Sabato 28 e domenica 29 aprile al centro fiere di via Martiri della Libertà si svolgerà la sessione primaverile di "Tattoo week-end”, con un programma ricco di appuntamenti.

La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 24 con la possibilità di tatuarsi contando sulla presenza di oltre 170 tatuatori di alto livello da tutta Italia. Inoltre, in programma ci sono musica e spettacoli no stop.

Sabato alle 14.30 andrà in scena uno show di break dance con il gruppo Styling force crew, con repliche alle 16 e alle 17, mentre alle 14, alle 16.30 e alle 17.30 sarà protagonista il ritmo dei Drummer Percussion, che si esibiranno a suon di pentole.

Sempre nel pomeriggio (alle 15, alle 16.30 e alle 17.45) il cartellone prevede esibizioni di “free style soccer” con il campione Gunter Celli, alle 15.30 un concerto della Hard Beatles Band con The Underbeat, alle 15 e alle 17 spettacolo di moto Stunt in esterna e alle 18.30 la prima sessione di Tattoo Contest.

La sera, alle 21 e alle 22.30 torneranno in scena la break dance, le percussioni e il “free style soccer”, alle 21 si terrà un live dei Rock tribute on Der Minnen Muzic band e alle 21.30 gli amanti dei motori potranno divertirsi con nuovi spettacoli di Moto Stunt in esterna.

Anche la giornata di domenica 29 sarà ricca di intrattenimenti, che cominceranno al mattino e continueranno sino a tarda sera. Alle 11 avrà luogo uno spettacolo di “break dance”, percussioni e “free style soccer”, che verrà replicato alle 14 e alle 16, mentre alle 11, alle 15 e alle 17 ci saranno nuovi spettacoli di Moto Stunt in esterna.

Altra protagonista sarà la musica con divertimento, sulle note della dance anni ’90 con dj Luca a partire dalle 15.

Alle 18.30, al centro dell'attenzione ci sarà la sfilata di Miss Pin Up e alle 17 la seconda sessione del Tattoo Contest. Per concludere, dalle 21, dj Luca tornerà alla console proponendo tanta musica dance anni ’90.

Per tutto l'arco della manifestazione sarà attiva un’area ristoro con servizio bar e cucina, ma ci sarà anche una fiera della birra artigianale con la partecipazione di 17 birrifici. In un'area adibita al vintage market, invece, si potrà trovare un’ampia scelta di abbigliamento, accessori, complementi d’arredo, oggettistica, modernariato, dischi in vinile, memorabilia, orologi, occhiali e molto altro ancora. La radio ufficiale dell'evento sarà Radio Viva Fm.