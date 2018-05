Chiari: il Bambino Naturale

La Fiera del Bambino Naturale si svolge nel weekend del 26 e 27 maggio a Villa Mazzotti a Chiari. Si tratta di un evento dedicato a bambini e genitori, alle buone pratiche familiari, all’educazione empatica e rispettosa e agli stili di vita sostenibili in famiglia.

Un’occasione per riflettere sul tema della genitorialità e sulla salvaguardia dei ritmi e dei reali bisogni dei bambini, per un ritorno a una dimensione più “naturale”, sia per quanto riguarda la nascita sia relativamente alla crescita dei piccoli.

Numerosi gli eventi gratuiti in programma durante ciascuna edizione: conferenze con esperti in materia di educazione, laboratori per adulti e bambini, spettacoli e appuntamenti tematici, incontri con autori di spicco del mondo dell’editoria per l’infanzia e della manualistica sulla genitorialità.

Il tutto a corollario di un’area espositiva che unisce le proposte – rigorosamente etiche, tracciabili e attente all’ambiente – dei produttori di articoli per l’infanzia.

Dall’abbigliamento per neonati realizzato con tessuti naturali ai detergenti ecologici, dai prodotti naturali per l’igiene dei più piccoli ai pannolini lavabili, fino alle case editrici specializzate nelle pubblicazioni sui temi della genitorialità e dell’educazione.

Naturalmente, gli spazi-gioco per i bambini sono sempre presenti, così come l’immancabile Angolo della Poppata, l’accogliente spazio per l’allattamento dedicato alle neomamme.

Una vera e propria festa dedicata al bambino, un appuntamento per tutti coloro che sono sensibili ai temi della genitorialità empatica e rispettosa, dell’accudimento ad alto contatto, del consumo ecosostenibile.