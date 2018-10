Montichiari: Rassegna Antiquaria

Con l’edizione in programma dal 27 al 31 ottobre e dal 1° al 4 novembre, Rassegna Antiquaria conferma la speciale sintonia tra Montichiari e l’arte. La mostra di antiquariato del Centro Fiera di Montichiari, infatti, da oltre trent’anni sperimenta e rinnova la tradizione, coinvolgendo un pubblico attento ed esigente.

Rassegna Antiquaria offre un percorso attraverso le opere di gallerie selezionate, con una proposta di alto livello che ha nella passione per l’arte il proprio denominatore comune. L’amore per la tradizione si coniuga, dunque, con la curiosità per le nuove tendenze, capaci di catturare ciò che rende il mondo dell’antiquariato una scoperta continua anche per i cultori più esigenti.

“Il nostro polo fieristico ha sempre saputo valorizzare le proposte legate all’arte”, spiega Germano Giancarli, presidente del Centro Fiera di Montichiari. “Promuovere mostre ed eventi dedicati al mondo dell’antiquariato significa dare voce alla cultura e tramandarne forza e suggestioni alle nuove generazioni. Montichiari ha una spiccata sensibilità per l’arte e la bellezza, come conferma l’offerta culturale di MontichiariMusei, sistema museale urbano riconosciuto da Regione Lombardia. A questo percorso di arte e storia si ricollega idealmente anche Rassegna Antiquaria che, ad ottobre, si conferma un appuntamento sempre molto apprezzato da collezionisti ed appassionati.”

Sintonia con il territorio, tradizione ma anche capacità di innovare sono le caratteristiche essenziali di Rassegna Antiquaria, una mostra che è frutto di un attento lavoro di selezione, confermato da un layout ricercato ed elegante che valorizza al meglio le opere di galleristi provenienti da tutta Italia.