Celtica: Mostra mercato Remember vintage

Dopo il successo delle scorse edizioni Remember Vintage torna il 5 e il 6 maggio a Villa Breda di Cellatica (Bs), in Franciacorta.



Remember Vintage è la manifestazione dedicata non solo al vintage, ma anche al modernariato, al design, all' handmade e alle autoproduzioni.



La manifestazione si svolgerà sabato 5 maggio dalle 10.00 alle 23.00 e domenica 6 maggio dalle 10.00 alle 20.00 e sarà arricchita con nuovi eventi collaterali in tema come una sempre più ricca proposta di drink curata dall’Osteria Celiento di Brescia e con l’aggiunta di un'area di food truck e street food.



PROGRAMMA



MOSTRA MERCATO - IL MARKET OPEN SPACE - GIARDINO, SALONI E PORTICATI

Numerosi espositori selezionati da tutta Italia tra i saloni, i grandi porticati, la corte e, soprattutto, il giardino fiorito.



RISTORAZIONE - FOOD CORNER & FOOD TRUCK

Un food corner con gustosi piatti tra gli angoli del giardino e area bar & happy hour nella corte by Osteria Celiento di Brescia.



ESPOSIZIONE AUTO e MOTO D’EPOCA

In entrambe le giornate si potranno ammirare e fotografare auto e moto d’epoca di vari collezionisti e amanti dei motori.



DANCE ON THE GROOVE

Sabato sera Happy Hour e discoteca a cielo aperto nel giardino della villa con la disco dance groove ‘60 ‘70 ‘80 con Dj Antico Domingo e Dj set revival by Frank fino alle ore 23.00.



STYLING CORNER – ACCONCIATURE e TRUCCO ANNI ’50 ’60 ‘70

Nella giornata di domenica, nel giardino della villa, ci sarà un angolo dedicato al “trucco e parrucco” offerto da Hair Vintage Team.



DIVERTIAMOCI CON I GIOCHI DI UNA VOLTA

Calcio balilla, flipper, ping pong e tanto altro a disposizione di chi ha voglia di prendersi una pausa dallo shopping per giocare e divertirsi con i giochi di un tempo.



RAFFY ANGEL SHOW – KIDS CORNER & INTRATTENIMENTO

Domenica pomeriggio all’interno del giardino della villa ci sarà un'area dedicata allo spettacolo con Raffy Angel e il suo Show per intrattenere e divertire il pubblico, dai grandi ai più piccoli.



Remember Vintage è una manifestazione che, ancora una volta, dimostra quel legame inscindibile con il passato che arriva intatto ai giorni nostri e che permette a chi non li ha vissuti di assaporare le atmosfere di quegli anni indimenticabili.



Remember Vintage Open Edition è shopping di qualità all’aria aperta: con musica e spettacolo

è l'evento ideale per tutte le famiglie e per tutti coloro che sono in cerca di abbigliamento e accessori d’epoca, di complementi d’arredo o di accessori inusuali.



L' ingresso al pubblico è di 4 euro con biglietto valido per una singola giornata e possibilità

di reingresso all’evento nella giornata stessa . L’evento si terrà anche in caso di pioggia.