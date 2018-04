Brixia Florum in Corso Zanardelli

Brixia Florum è l’appuntamento della nostra città con l’Associazione Florovivaisti Bresciani che ormai i Cittadini aspettano, quasi come fosse l’avvio vero e proprio della Primavera. La mostra mercato di fiori e piante tra le vie del centro storico di Brescia, quest’anno si presenta nella sua veste più classica, sempre gradita a cittadini e curiosi.

Si conferma la presenza dei produttori e garden che proporranno il meglio della loro produzione negli stand che animano la via principale del centro cittadino.

Saranno due le date da segnarsi in calendario:

Domenica 8 Aprile e Domenica 22 Aprile, in Corso Zanardelli.

Brixia Florum è sempre e innanzitutto una festa, ma ogni anno è cura dell’l’Associazione Florovivaisti Bresciani non solo trasmettere notizie e informazioni sulla buona cura delle piante, ma informare su progressi e novità nel settore.

Quest’anno, sotto il gazebo dell'Associazione, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 i consiglieri di AFB saranno disponibili a fornire informazioni sul famoso e recentemente introdotto Bonus Verde.

Favorire gli interventi sul verde privato è infatti un modo in più per migliorare la qualità dell’aria e della vita stessa, passando proprio dalla cultura del verde; è importante allora far conoscere ai cittadini la possibilità che hanno di beneficiare del 36% di detrazione fiscale su una spesa massima di 5.000,00€ per migliorare, abbellire, curare i loro terrazzi e giardini, sia privati sia condominiali.

Il Bonus Verde, se divulgato, può incrementare la cura e la presenza del verde. Conseguentemente portare tanti ed importanti risvolti positivi: abbellire le nostre città, sottrarre aree al degrado e al cemento, ridurre l’effetto isola di calore, ridurre la presenza di polveri sottili. Non ultimo, dare lavoro ai professionisti, i soli che possono fornire la documentazione necessaria per ottenere la detrazione, sottraendo spazio al lavoro sommerso che, oltre a stritolare il settore, drena risorse alle casse pubbliche.

Appuntamento quindi per Domenica 8 Aprile e Domenica 22 Aprile, in Corso Zanardelli, dalle 10,00 alle 19,00.